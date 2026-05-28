09:23 28.05.2026

Петиція Гераскевича про позбавлення Бубки звання "Герой України" і накладання санкцій не набрала необхідних голосів

Фото: НОК України

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом позбавити колишнього президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку звання "Герой України" і накласти на нього санкції не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 лютого, і станом на 28 травня вона набрала лише 15,7 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Вважаю, що Сергій Бубка не гідний носити найвищу державну нагороду – звання "Герой України". Під час повномасштабної війни росії проти України щодня гинуть захисники й захисниці Батьківщини. Звання "Герой України" фактично ставить Бубку на один рівень із тими, хто віддає своє життя за Україну", – йшлося у петиції, автором якої є скелетоніст Владислав Гераскевич.

З посиланням на журналістські розслідування, спортсмен звертав увагу, що Бубка може бути пов’язаний з компаніями, які ведуть бізнес на окупованих територіях.

"Крім того, організація, яку очолює Сергій Бубка, дозволила виступ російських спортсменів із національною символікою. З 2022 року Бубка є президентом International Masters Games Association (IMGA) – головним організатором World Masters Games. З 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані відбулися World Masters Games, у яких взяли участь понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн. Серед учасників були й представники росії. Представникам росії надали можливість поширювати російську пропаганду. На цих змаганнях у різних видах спорту та вікових категоріях російські спортсмени відкрито демонстрували російські прапори та іншу національну символіку", – додав Гераскевич.

Враховуючи все зазначене, він просив розглянути питання застосування санкцій до Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород.

Бубка – олімпійський чемпіон, чемпіон світу і Європи. Встановив 35 світових рекордів. З 2005 до 2022 року – президент Національного олімпійського комітету України. З 2015 р. – перший віце-президент IAAF.

Як повідомлялося, раніше, виступаючи у Верховній Раді, Гераскевич закликав народних депутатів сприяти накладенню санкцій на Бубку та позбавлення його звання "Героя України".

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляє, що на сьогодні не бачить жодної юридично значущої правової підстави позбавити Бубку звання "Герой України", але хотів би, щоб той висловлювався більш зрозуміло на підтримку України.

У вересні 2023 року Бубка заявив, що непричетний до жодного бізнесу на окупованій території.

У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, зокрема, Бубку.

