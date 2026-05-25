Інтерфакс-Україна
Спорт
20:31 25.05.2026

Мексика погодилася прийняти в себе збірну Ірану з футболу на час чемпіонату світу

1 хв читати
Мексика погодилася прийняти в себе збірну Ірану з футболу на час чемпіонату світу

Влада Мексики погодилася на прохання Міжнародної федерації футболу (ФІФА) розмістити в себе збірну Ірану на час проведення чемпіонату світу цього літа, заявила в понеділок президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

"У нас немає причин відмовляти їм у можливості зупинитися в Мексиці", – наводить її слова агентство "ЕФЕ".

У суботу голова Футбольної федерації Ірану Мехді Тадж заявив, що базу збірної перенесуть з Аризони в прикордонне мексиканське місто Тіхуану.

Участь іранської збірної в чемпіонаті світу опинилася під загрозою у зв'язку з конфліктом США та Ірану. В Тегерані заявляли, що не знають, чи готові зіграти на турнірі. Президент США Дональд Трамп заявляв, що не проти участі збірної в чемпіонаті, але наголошував, що не вважає це доречним, оскільки це може бути небезпечно для самих футболістів.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня до 19 липня в Канаді, Мексиці та США. На збірну Ірану на груповому етапі чекають ігри з Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією. Ці матчі відбудуться на території США.

Теги: #іран #мексика #футбол #чемпіонат

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 25.05.2026
Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

Іран буде готовий вивезти збагачений уран до Китаю - ЗМІ

05:35 23.05.2026
Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

01:47 23.05.2026
Катарська переговорна група прибула до Тегерана для участі в переговорах щодо припинення війни з Іраном – ЗМІ

Катарська переговорна група прибула до Тегерана для участі в переговорах щодо припинення війни з Іраном – ЗМІ

18:35 22.05.2026
ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

ЄС отримав право запроваджувати санкції за участь у блокуванні Ормузу та інших діях Ірану щодо обмеження свободи судноплавства

20:38 20.05.2026
"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

17:08 19.05.2026
Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

09:25 19.05.2026
Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на вівторок атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

14:23 18.05.2026
Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

11:55 18.05.2026
Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

ВАЖЛИВЕ

"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Помер колишній головний тренер "Шахтаря", "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу

ОСТАННЄ

Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Українки посіли дві перші позиції етапу Діамантової ліги у стрибках у висоту у Китаї – НОК

Мессі став доларовим мільярдером вслід за Роналду

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА