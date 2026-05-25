Мексика погодилася прийняти в себе збірну Ірану з футболу на час чемпіонату світу

Влада Мексики погодилася на прохання Міжнародної федерації футболу (ФІФА) розмістити в себе збірну Ірану на час проведення чемпіонату світу цього літа, заявила в понеділок президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

"У нас немає причин відмовляти їм у можливості зупинитися в Мексиці", – наводить її слова агентство "ЕФЕ".

У суботу голова Футбольної федерації Ірану Мехді Тадж заявив, що базу збірної перенесуть з Аризони в прикордонне мексиканське місто Тіхуану.

Участь іранської збірної в чемпіонаті світу опинилася під загрозою у зв'язку з конфліктом США та Ірану. В Тегерані заявляли, що не знають, чи готові зіграти на турнірі. Президент США Дональд Трамп заявляв, що не проти участі збірної в чемпіонаті, але наголошував, що не вважає це доречним, оскільки це може бути небезпечно для самих футболістів.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня до 19 липня в Канаді, Мексиці та США. На збірну Ірану на груповому етапі чекають ігри з Бельгією, Єгиптом і Новою Зеландією. Ці матчі відбудуться на території США.