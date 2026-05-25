Інтерфакс-Україна
Спорт
14:28 25.05.2026

Мінспорту: зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії

Міністерство молоді і спорту України вважає, що рішення міжнародних спортивних федерацій про зняття обмежень з представників РФ та Білорусі є зрадою Олімпійської хартії.

"Світові спортивні інституції продовжують здавати свої моральні позиції. Ми бачимо, що дедалі більше міжнародних федерацій здаються  перед тиском, грошима та лобізмом росії. Тільки з останнього – міжнародні федерації гімнастики та боротьби дозволили представникам РФ і Білорусі виступати без обмежень. Подібне рішення щодо Білорусі ухвалили і Всесвітня боксерська організація та Міжнародний союз сучасного п’ятиборства. Поки російські дрони та ракети щодня руйнують українські міста, знищують спортивні школи та вбивають наших атлетів, спортивні функціонери вирішили, що "спорт поза політикою". Вони повертають прапори та голос тим, хто є частиною пропагандистської машини Кремля. Це пряма зрада Олімпійської хартії та ляпас усьому цивілізованому спортивному світу", – йдеться у заяві Мінспорту.

У відомстві наголосили, що в цих умовах Україна не має права просто розвернутися і піти з міжнародних змагань.

"Ми не можемо добровільно дарувати ворогу порожні п’єдестали та міжнародні трибуни для їхньої пропаганди. Наша стратегія – бути присутніми, боротися і перемагати. Наше завдання – завойовувати медалі, піднімати український прапор і збирати світ довкола нашого гімну. Кожна перемога українського атлета на арені – це найгучніший доказ нашої стійкості", – додали у міністерстві.

Крім того, зазначається, що системною також залишається наша робота з міжнародними партнерами за трьома напрямами: дипломатична адвокація ізоляції російської та білоруської символіки; захист та безпека атлетів на аренах; фіксація злочинів.

"Нині спільно з нашими національними федераціями ініціюємо перегляд безпекових та етичних протоколів на змаганнях. Ми вимагаємо офіційно зафіксувати право наших спортсменів уникати будь-яких контактів із представниками країни-агресорки та її сателітів, зокрема й право залишати п’єдестали пошани без жодних санкцій для української сторони", – розповіли в Мінспорту.

У відомстві констатували, що спроби Росії повернути свій вплив у міжнародних федераціях були прогнозованими.

"Тому наша відповідь залишається системною. Наша присутність на змаганнях, кожна українська медаль та жорстка юридична позиція – це наші базові інструменти для захисту інтересів наших спортсменів та держави", – наголосили в міністерстві.

