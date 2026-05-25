Інтерфакс-Україна
Спорт
10:32 25.05.2026

Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) офіційно приєдналася до рішення Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) та скасувала всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів.

"Слідом за рішенням Всесвітньої федерації гімнастики, опублікованим 18 травня 2026 року, про зняття всіх обмежень щодо російських і білоруських спортсменів та скасування тимчасових правил, що набирають чинності негайно, Виконавчий комітет Європейської федерації гімнастики провів додаткове онлайн-засідання у четвер, 21 травня 2026 року", – йдеться у повідомленні ЄФГ на офіційному сайті.

Після 48-годинного онлайн-голосування федерація заявила наступне: "Європейська федерація гімнастики дотримається рішення Всесвітньої федерації гімнастики про скасування всіх обмежень, що стосуються участі Росії/Білорусі, оскільки спеціальні правила Всесвітньої федерації гімнастики більше не діють".

European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації, яке відбудеться найближчим часом.

Теги: #білорусь #european_gymnastics #обмеження #рф

04:38 25.05.2026
ЦПД: Росія намагається втягнути азійських партнерів у гібридне протистояння із Заходом

03:03 25.05.2026
Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

01:56 25.05.2026
Серед російських еліт зростає розчарування Путіним через ситуацію на фронті та економічний спад – ЗМІ

22:19 24.05.2026
Через нічний обстріл постраждали готелі "Україна" і "Дніпро" – ARS Capital

20:54 24.05.2026
Комісія України у справах ЮНЕСКО зафіксувала пошкодження десяти культурних установ Києва після удару РФ, назвавши дії Росії культурним геноцидом

13:48 23.05.2026
Сибіга: ми працюємо з партнерами, аби мінімізувати загрозу з білоруської сторони

15:57 22.05.2026
Сибіга анонсував візит Тихановської до України

20:07 21.05.2026
Про загрозу з боку РФ з території Білорусі Сибіга говорив з Рютте, наголосив на необхідності колективних засобів стримування

17:53 21.05.2026
В Офісі президента порадили слідкувати за діями Лукашенка: слова цього пана нічого не значать

08:35 21.05.2026
США закликають Україну та ЄС послабити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив – ЗМІ

