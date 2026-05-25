Європейська федерація гімнастики зняла обмеження з росіян та білорусів після рішення World Gymnastics

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) офіційно приєдналася до рішення Міжнародної федерації гімнастики (World Gymnastics) та скасувала всі обмеження щодо російських і білоруських спортсменів.

"Слідом за рішенням Всесвітньої федерації гімнастики, опублікованим 18 травня 2026 року, про зняття всіх обмежень щодо російських і білоруських спортсменів та скасування тимчасових правил, що набирають чинності негайно, Виконавчий комітет Європейської федерації гімнастики провів додаткове онлайн-засідання у четвер, 21 травня 2026 року", – йдеться у повідомленні ЄФГ на офіційному сайті.

Після 48-годинного онлайн-голосування федерація заявила наступне: "Європейська федерація гімнастики дотримається рішення Всесвітньої федерації гімнастики про скасування всіх обмежень, що стосуються участі Росії/Білорусі, оскільки спеціальні правила Всесвітньої федерації гімнастики більше не діють".

European Gymnastics має ратифікувати відповідні зміни на позачерговому онлайн-засіданні Генеральної асамблеї організації, яке відбудеться найближчим часом.