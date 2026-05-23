Українки посіли дві перші позиції етапу Діамантової ліги у стрибках у висоту у Китаї – НОК

Юлія Левченко виграла етап Діамантовоїі ліги-2026 у стрибках у висоту, який приймає китайський Сямен; Ірина Геращенко посіла друге місце, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Доля чемпіонства вирішалася на висоті 1,99 в очному протистоянні українок. Левченко в останній спробі змогла взяти висоту та стала переможницею.

"Українські стрибунки у висоту успішно розпочали літній сезон на першому етапі Діамантової ліги у китайському Сямені. Переможницею змагань стала Юлія Левченко. Вона єдина у секторі змогла подолати позначку 1.99 м. Для Юлії це друга перемога на етапах Діамантової ліги у кар’єрі (вперше з 2020 року) та перша медаль цих змагань за останні три роки", – йдеться у повідомленні НОК у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що срібну медаль здобула Ірина Геращенко з результатом 1.97 м. Для неї цей виступ став першим на турнірах Діамантової ліги після декретної відпустки, і атлетка одразу ж після повернення продемонструвала свій найкращий стрибок з часів Олімпійських ігор-2024!