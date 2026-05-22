Інтерфакс-Україна
Спорт
18:44 22.05.2026

Мессі став доларовим мільярдером вслід за Роналду

Статки аргентинського футболіста Ліонеля Мессі досягли $1 млрд, повідомляє Bloomberg.

Нападник збірної Аргентини, якому в червні виповниться 39 років, з 2007 року заробив понад $700 млн тільки на зарплатах і бонусах. Статусу мільярдера йому вдалося досягти завдяки комерційним угодам, спонсорським контрактам та інвестиціям.

Таким чином, Мессі став другим після Кріштіану Роналду футболістом-мільярдером.

На клубному рівні аргентинець захищає кольори американського "Інтер Маямі", за який виступає з 2023 року. Його базова зарплата становить $25 млн на рік, а загальний гарантований дохід – близько $28,3 млн щорічно. Крім цього, в угоді передбачено частки володіння клубом і участь у прибутку від партнерств з Apple і Adidas.

Річний дохід Мессі оцінюють приблизно в $130 млн.

