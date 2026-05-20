Інтерфакс-Україна
Спорт
20:38 20.05.2026

"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

1 хв читати
"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

ФК "Динамо Київ" перемогло у фіналі ФК "Чернігів" з рахунком 1:3 та стало володарем Кубка України з футболу, повідомляє Суспільне Спорт.

За повідомленням, "Динамо" вперше за п'ять років виграло Кубок України з футболу, попередні два розіграші Кубка вигравав "Шахтар", який цього сезону вибув саме від "Динамо" в 1/8 фіналу. "Чернігів" на шляху до фіналу вибив "Металіст 1925" і став першим за сім років представником Першої ліги у вирішальному матчі турніру.

Для "Динамо" титул Кубка України – 14-й в історії клубу, востаннє кияни здіймали трофей у сезоні 2020/21 під керівництвом Мірчі Луческу.

 

Теги: #кубок #футбол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:08 19.05.2026
Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

11:55 18.05.2026
Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

17:42 10.05.2026
"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

11:25 22.04.2026
Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

11:40 18.04.2026
Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

23:39 16.04.2026
"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

01:08 06.04.2025
Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

08:17 07.02.2020
Фінал Кубка Іспанії вперше за 10 років відбудеться без "Реала" або "Барселони"

Фінал Кубка Іспанії вперше за 10 років відбудеться без "Реала" або "Барселони"

06:30 16.05.2019
"Шахтар" у 13-й раз завоював Кубок України з футболу

"Шахтар" у 13-й раз завоював Кубок України з футболу

ВАЖЛИВЕ

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Помер колишній головний тренер "Шахтаря", "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу

Збірна України в четвер зіграє зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026

ОСТАННЄ

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

Кабмін затвердив перелік платних послуг для короткострокового використання спортивних споруд

Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

Новим титульним спонсором "Шахтаря" став BETON замість FAVBET

Український футболіст Мудрик відсторонений до кінця 2028 року через порушення антидопінгових правил – ЗМІ

Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА