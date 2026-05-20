"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

ФК "Динамо Київ" перемогло у фіналі ФК "Чернігів" з рахунком 1:3 та стало володарем Кубка України з футболу, повідомляє Суспільне Спорт.

За повідомленням, "Динамо" вперше за п'ять років виграло Кубок України з футболу, попередні два розіграші Кубка вигравав "Шахтар", який цього сезону вибув саме від "Динамо" в 1/8 фіналу. "Чернігів" на шляху до фіналу вибив "Металіст 1925" і став першим за сім років представником Першої ліги у вирішальному матчі турніру.

Для "Динамо" титул Кубка України – 14-й в історії клубу, востаннє кияни здіймали трофей у сезоні 2020/21 під керівництвом Мірчі Луческу.