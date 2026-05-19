19:06 19.05.2026

IFMA дозволила спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях з муайтай під національними прапорами

Міжнародна федерація асоціацій муайтай (IFMA) підтвердила, що спортсмени з Росії та Білорусі тепер мають повне право повертатися до міжнародних змагань з муайтай (таїландський бокс) під своїми національними прапорами та символами у всіх вікових групах та категоріях.

"Відповідно до оновлених правил участі, спортсмени обох країн виступатимуть під своїми національними прапорами на всіх змаганнях, санкціонованих IFMA, зокрема на чемпіонатах серед юнаків, юніорів, спортсменів до 23 років та дорослих. На формі національних збірних знову буде дозволено розміщувати офіційні абревіатури країн та національну символіку відповідно до змагальних правил IFMA", – повідомляє пресслужба організації.

Крім того, під час церемоній нагородження пролунають національні гімни обох країн, якщо спортсмени або команди здобудуть чемпіонські титули на офіційних змаганнях IFMA.

Президент IFMA Сакчє Тапсуван, коментуючи рішення, заявив, що муайтай завжди виступав за "інклюзивність, дружбу, взаємну повагу та єдність між народами", зазначивши при цьому, що російські та білоруські спортсмени продовжували активно брати участь у змаганнях IFMA протягом останніх років під нейтральним статусом.

"Муайтай ґрунтується на цінностях поваги, честі, традицій та єдності. Протягом цього періоду спортсмени з Росії та Білорусі продовжували брати участь у заходах IFMA на всіх рівнях як нейтральні спортсмени, часто з дуже сильними делегаціями та значною кількістю учасників. Водночас молоді спортсмени з Росії та Білорусі ніколи не піддавалися повним санкціям або виключенню з програм розвитку IFMA, оскільки діти та молоді спортсмени ніколи не повинні нести тягар політичного конфлікту. IFMA завжди вважала важливим збереження комунікації, дружби та об'єднуючої сили спорту. Сьогоднішнє рішення відображає дух єдності через спорт та переконання, що спортсмени повинні мати можливість змагатися з гідністю та повагою, дотримуючись цінностей Олімпійського руху", – заявив він.

Джерело: https://muaythai.sport/ifma-reinstates-russia-and-belarus-for-full-international-participation/

14:39 19.05.2026
Генштаб повідомив про нові удари по енергетичних об'єктах в Нижньогородській та Ярославській областях РФ

14:32 19.05.2026
ОП: Заяви РФ про нібито підготовку атак з території Латвії – це продовження лінії погроз країнам НАТО

14:14 19.05.2026
США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

07:53 19.05.2026
Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

00:04 19.05.2026
Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

10:02 07.05.2026
Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

02:31 04.03.2026
Глава МЗС Естонії назвав несправедливим рішення МПК щодо України на тлі допуску РФ до змагань під їхнім прапором

14:04 27.02.2026
Бідний: За час вторгнення загинуло 663 спортсменів та тренерів, зруйновано чи пошкоджено 830 обʼєктів спортінфраструктури

19:39 16.02.2026
Україна запровадила санкції проти президента ФІДЕ Дворковича та 9 російських спортсменів - указ

19:59 15.02.2026
Зеленський: Ми готуємо санкційний пакет проти росіян, які ставлять спорт на службу війні

