17:08 19.05.2026

Проєкт "Карпатська зміна" охопить понад 1,7 тис. дітей із прифронтових регіонів

Спеціальний пілотний проєкт відновлення ментального і фізичного здоров'я дітей із прифронтових регіонів під назвою "Карпатська зміна" започатковано в України – вже цього року у червні у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях пройдуть спеціальні кемпи для дітей 9-12 років за участі відомих представників українського футболу, повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

"Разом із обласними військовими адміністраціями та Українською асоціацією футболу за підтримки президента Володимира Зеленського започаткували спеціальний пілотний проєкт відновлення ментального і фізичного здоров'я дітей із прифронтових регіонів під назвою "Карпатська зміна"", – написав він у Телеграмі у вівторок.

За його словами, у червні цього року протягом місяця на територіях Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей будуть проведені спеціальні кемпи для дітей вікової групи 9-12 років з інтеграцією в програму елементів командного спорту за участі відомих особистостей українського футболу.

"28 днів, 13 областей, понад 200 вихователів і понад 1700 дітей візьмуть участь у цьому проєкті. УАФ забезпечить понад 50 інструкторів, 10 кваліфікованих супервайзерів та понад 50 годин групових тренувань для реалізації ігрового компонента на кожній локації", – розповів він про масштаби проєкту.

"Усе це для формування в дітей із прифронтових регіонів позитивного ставлення до групових і командних активностей, а також створення реальної альтернативи психоемоційного відновлення завдяки участі в діяльності спільнот", – наголосив Микита.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Микиту, рівень емоційного стресу серед українських дітей продовжує зростати на тлі війни, розв'язаної Росією: у 2025 році він сягнув 37%, причому найбільш вразливою є вікова група 10-13 років, серед якої у 40% дітей зафіксовано посилення емоційного напруження.

 

23:34 18.05.2026
МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

11:55 18.05.2026
Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

19:13 15.05.2026
Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків – Свириденко

12:58 15.05.2026
Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

01:43 15.05.2026
До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

17:09 13.05.2026
ЮНІСЕФ спрямував 50 млн грн допомоги дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей України

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

18:48 11.05.2026
Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

