Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

Фото: УАФ

Андреа Мальдера, який раніше працював у структурах італійського футбольного клубу "Мілан", а після 2016 року – у структурах тренерського штабу збірної України з футболу, став новим головним тренером збірної України.

Як повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ) в понеділок, таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

"Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації", – йдеться в повідомленні.

Мальдера народився 18 травня 1971 року. Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у "Мілані" (Італія), "Брайтоні" (Англія) і "Марселі" (Франція). У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Як повідомлялося, Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної збірної України, але залишиться віцепрезидентом та членом Виконавчого комітету УАФ. Про це президент УАФ Андрій Шевченко повідомив 21 квітня.

Ребров очолював збірну у 2023-2026 рр., під його керівництвом збірна брала участь у ЧЄ-2024, але не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026.