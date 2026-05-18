Інтерфакс-Україна
Спорт
11:55 18.05.2026

Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ

1 хв читати
Італієць Андреа Мальдера став головним тренером збірної України – УАФ
Фото: УАФ

Андреа Мальдера, який раніше працював у структурах італійського футбольного клубу "Мілан", а після 2016 року – у структурах тренерського штабу збірної України з футболу, став новим головним тренером збірної України.

Як повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ) в понеділок, таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

"Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з Андреа Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації", – йдеться в повідомленні.

Мальдера народився 18 травня 1971 року. Впродовж кар’єри працював асистентом головного тренера у "Мілані" (Італія), "Брайтоні" (Англія) і "Марселі" (Франція). У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Як повідомлялося, Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної збірної України, але залишиться віцепрезидентом та членом Виконавчого комітету УАФ. Про це президент УАФ Андрій Шевченко повідомив 21 квітня.

Ребров очолював збірну у 2023-2026 рр., під його керівництвом збірна брала участь у ЧЄ-2024, але не змогла кваліфікуватися на ЧС-2026.

Теги: #футбол #збірна_україни #мальдера #уаф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:43 13.05.2026
Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

Третій армійський корпус та ФК "Динамо" Київ підписали меморандум про співпрацю

17:42 10.05.2026
"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

"Шахтар" достроково став чемпіоном України з футболу

12:14 23.04.2026
Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

21:54 22.04.2026
ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

ОВА та УАФ запускають проєкт відновлення здоров'я дітей із прифронтових регіонів у Карпатах – заступник керівника ОП

11:25 22.04.2026
Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

23:39 16.04.2026
"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

"Шахтар" пройшов в півфінал Ліги конференцій

23:44 26.03.2026
Українська збірна з футболу програла Швеції 1:3 у боротьбі за путівку на ЧС-2026

Українська збірна з футболу програла Швеції 1:3 у боротьбі за путівку на ЧС-2026

15:06 21.02.2026
Україна втретє завершила участь на зимовій Олімпіаді без жодної медалі

Україна втретє завершила участь на зимовій Олімпіаді без жодної медалі

15:05 15.12.2025
Футбол: чому ця гра залишається найпопулярнішим видом спорту на планеті

Футбол: чому ця гра залишається найпопулярнішим видом спорту на планеті

19:03 14.12.2025
Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

Футбол і кіберспорт: у Житомирі пройшов перший PUBSTOMP

ВАЖЛИВЕ

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Помер колишній головний тренер "Шахтаря", "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу

Збірна України в четвер зіграє зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026

ОСТАННЄ

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

Кабмін затвердив перелік платних послуг для короткострокового використання спортивних споруд

Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

Новим титульним спонсором "Шахтаря" став BETON замість FAVBET

Український футболіст Мудрик відсторонений до кінця 2028 року через порушення антидопінгових правил – ЗМІ

Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА