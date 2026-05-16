22:13 16.05.2026

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Еліна Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка наразі є 10-ю у світовому рейтингу, стала у суботу переможницею престижного турніру WTA 1000 у Римі, у фіналі якого вона здолала американку Коко Гофф, яка наразі є четвертою ракеткою світу.

Українка у матчі, який тривав майже три години, виграла перший сет 6:4, уступила у другому 6:7 на тай-брейку та взяла третій сет з рахунком 6:2, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з телетрансляції.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла у півфіналі третю ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі, а у чвертьфіналі – другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

До цього Світоліна двічі ставала переможцем цього турніру WTA 1000 у Римі – у 2017 та 2018 роках. Це її 20-й ювілейний виграний трофей WTA.

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

Генсек ООН стурбований атаками на гумконвой організації на Херсонщині – заява

Кількість людей, що живуть з ВІЛ, з 2022р скоротилася на 15 тис. – БО "100% Життя"

Мерц обговорив з Трампом мирне врегулювання в Україні та скоординував позиції перед самітом НАТО

П'ять проєктів відібрані під час 1 туру конкурсу для Українського павільйону на Biennale Architettura 2027

"Я фотографую любов": у Нью-Йорку відкрили виставку британського фотографа Джайлза Дулі про Україну та памʼять війни

У другому півфіналі визначено 10 останніх учасників фіналу "Євробачення-2026", Україна пройшла далі

Leléka завершила виступ у другому півфіналі "Євробачення-2026" без слів, але показала жест тризуба

Велика Британія прискорить поставки ППО для України – Гілі

ЄС фіналізує пакет підтримки дронами на EUR6 млрд для України – фон дер Ляєн

