Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Еліна Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі | Фото: WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка наразі є 10-ю у світовому рейтингу, стала у суботу переможницею престижного турніру WTA 1000 у Римі, у фіналі якого вона здолала американку Коко Гофф, яка наразі є четвертою ракеткою світу.

Українка у матчі, який тривав майже три години, виграла перший сет 6:4, уступила у другому 6:7 на тай-брейку та взяла третій сет з рахунком 6:2, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з телетрансляції.

На шляху до фіналу Світоліна перемогла у півфіналі третю ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі, а у чвертьфіналі – другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

До цього Світоліна двічі ставала переможцем цього турніру WTA 1000 у Римі – у 2017 та 2018 роках. Це її 20-й ювілейний виграний трофей WTA.