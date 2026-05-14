Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

Під час атаки на Київ 14 травня загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною, повідомляє Федерація хокею України (ФХУ).

"Будинок, в якому Орлов мешкав разом зі своєю дівчиною, зруйновано внаслідок влучання російської ракети. Їхні тіла рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні в Facebook.

У чемпіонаті України Юрій Орлов виступав за київські команди "Дженералз" і "Крижинка-Компаньйон" у 2015-2017 рр. Йому було 30 років.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в Києві загинули вісім людей, серед них – дитина.