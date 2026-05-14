Інтерфакс-Україна
Спорт
18:02 14.05.2026

Під час атаки на Київ загинув колишній хокеїст Юрій Орлов – ФХУ

Під час атаки на Київ 14 травня загинув колишній хокеїст Юрій Орлов разом зі своєю дівчиною, повідомляє Федерація хокею України (ФХУ).

"Будинок, в якому Орлов мешкав разом зі своєю дівчиною, зруйновано внаслідок влучання російської ракети. Їхні тіла рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки. Пошуково-рятувальна операція триває", – йдеться у повідомленні в Facebook.

У чемпіонаті України Юрій Орлов виступав за київські команди "Дженералз" і "Крижинка-Компаньйон" у 2015-2017 рр. Йому було 30 років.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в Києві загинули вісім людей, серед них – дитина.

17:58 14.05.2026
Глава МЗС Угорщини - послу РФ після атаки на Закарпаття: Ми очікуємо негайного припинення агресії проти цивільного населення

17:49 14.05.2026
Метою російських ударів була критична інфраструктура та логістика – радник міністра оборони

16:58 14.05.2026
Під час атаки зруйновано дві АЗС на Харківській площі у Києві

16:38 14.05.2026
В Києві загинули 8 людей внаслідок російського удару – МВА

16:34 14.05.2026
Представництво НАТО після атаки РФ: Продовжуватимемо надавати підтримку Україні

16:24 14.05.2026
Зеленський доручив відповідним службам запропонувати можливі відповіді на масований ракетно-дроновий удар 13-14 травня

14:28 09.05.2026
Обстріл Краматорська 5 травня: у лікарні помер заступник голови Краматорської РДА

16:15 08.05.2026
У Харкові з вікна квартири випав і загинув 4-річний хлопчик

08:59 05.05.2026
На Полтавщині двоє рятувальників загинули внаслідок повторного удару росіян, ще 23 травмовані – Клименко

09:56 20.04.2026
Загиблим в Одесі депутатом міськради виявився голова комісії з ЖКГ Іваницький – ЗМІ

