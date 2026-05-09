Інтерфакс-Україна
Спорт
07:32 09.05.2026

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

1 хв читати
Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею
Фото: fhu.com.ua

Національна збірна України з хокею посіла друге місце на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А у польському Сосновці та здобула підвищення до елітного дивізіону, якого команда не досягала з 2007 року.

За підсумками турніру Україна здобула три перемоги і зазнала двох поразок, набравши 10 очок. Путівку до еліти команда під керівництвом Дмитра Христича забезпечила завдяки результату останнього матчу турніру, в якому Литва перемогла господарів – збірну Польщі – в овертаймі (2:1). Перемога поляків в основний час позбавила б Україну другого місця.

Чемпіоном Дивізіону 1А став Казахстан – 13 очок. Далі розмістились Україна (10), Франція (8), Польща (8), Литва (4) та Японія (2).

Наступного року збірна України зіграє на чемпіонаті світу топ-дивізіону, який відбудеться 14-30 травня 2027 року в німецьких містах Дюссельдорф та Мангайм.

 

Теги: #хоккей #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 08.05.2026
Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

Трамп анонсував 3-денне припинення вогню між Україною та РФ на 9-11 травня

16:24 08.05.2026
США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

США готові виконувати роль посередника у перемовинах між Україною та РФ, якщо вони будуть продуктивними, – Рубіо

14:27 08.05.2026
Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

Посольство Естонії в Україні продовжуватиме працювати, погрози Росії лише підтверджують: цілі й тактика Кремля не змінилися – прем'єр

19:20 06.05.2026
Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

Рада ЄС ухвалила рішення, дозволивши ЄС стати членом-засновником Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України

22:20 05.05.2026
Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

Сибіга: РФ не демонструє жодних ознак готовності до припинення вогню, Москва посилює терор

14:03 05.05.2026
ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

ЄК розпочинає формування Альянсу ЄС-Україна у сфері безпілотників

09:26 05.05.2026
Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

Швеція збереже підтримку України й після виборів 2026 року – міністр фінансових ринків

13:15 01.05.2026
Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

Держкіно України та Азербайджан обговорили співпрацю у сфері кінематографії

15:02 30.04.2026
Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

Європарламент вимагає справедливості та відповідальності за жертви в Україні – резолюція

19:08 29.04.2026
США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

США виділяють $100 млн на відновлення систем ядерної безпеки ЧАЕС

ВАЖЛИВЕ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Помер колишній головний тренер "Шахтаря", "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу

Збірна України в четвер зіграє зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026

МЗС України закликало до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади 2026

ОСТАННЄ

Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

Кабмін затвердив перелік платних послуг для короткострокового використання спортивних споруд

Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

Новим титульним спонсором "Шахтаря" став BETON замість FAVBET

Український футболіст Мудрик відсторонений до кінця 2028 року через порушення антидопінгових правил – ЗМІ

Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Бідний: ДЮСШ будуть працювати, проєкт закону про спорт переглянуто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА