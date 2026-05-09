Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Національна збірна України з хокею посіла друге місце на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А у польському Сосновці та здобула підвищення до елітного дивізіону, якого команда не досягала з 2007 року.

За підсумками турніру Україна здобула три перемоги і зазнала двох поразок, набравши 10 очок. Путівку до еліти команда під керівництвом Дмитра Христича забезпечила завдяки результату останнього матчу турніру, в якому Литва перемогла господарів – збірну Польщі – в овертаймі (2:1). Перемога поляків в основний час позбавила б Україну другого місця.

Чемпіоном Дивізіону 1А став Казахстан – 13 очок. Далі розмістились Україна (10), Франція (8), Польща (8), Литва (4) та Японія (2).

Наступного року збірна України зіграє на чемпіонаті світу топ-дивізіону, який відбудеться 14-30 травня 2027 року в німецьких містах Дюссельдорф та Мангайм.