Кабмін забрав у Мінспорту завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування санкцій

Кабінет міністрів України забрав у Міністерства молоді та спорту України завдання з підготовки та подання уряду пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Згідно з постановою №577 від 6 травня, уряд вніс зміну до положення про Мінспорту, виключивши підпункт про те, що міністерство здійснює підготовку та подання уряду пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабміном на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, з питань, що належать до його компетенції.