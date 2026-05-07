Інтерфакс-Україна
Спорт
10:12 07.05.2026

Кабмін затвердив перелік платних послуг для короткострокового використання спортивних споруд

Кабінет міністрів затвердив переліку платних послуг з надання у короткострокове (погодинне) користування спортивних споруд державної та комунальної форми власності, внесених до Електронного реєстру спортивних споруд, що не є орендою, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Згідно з повідомленням міністерства, документ визначає перелік платних послуг, які власники або правокористувачі (балансоутримувачі) спортивних споруд можуть надавати на погодинній основі.

Серед них: організація та проведення навчально-тренувальних зборів; проведення спортивних змагань; проведення фізкультурно-оздоровчих та інших заходів відповідно до функціонального призначення спортивних споруд. 

Зазначається, що для спортсменів, тренерів і організаторів заходів рішення розширює доступ до спортивної інфраструктури на законних і прозорих умовах, а для закладів фізичної культури і спорту, власників та балансоутримувачів споруд – забезпечує чітке розмежування між платними послугами та орендними відносинами, зменшує правову невизначеність і мінімізує фінансові та управлінські ризики.

"Для держави та територіальних громад постанова створює умови для прозорого обліку короткострокового використання спортивних об’єктів через Електронний реєстр спортивних споруд, уніфікує підходи до управління інфраструктурою та забезпечує її безперервне й раціональне використання в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні. 

У відомстві зазначили, реалізація постанови розпочнеться у 2026 році та діятиме на період правового режиму воєнного стану.

Теги: #послуги #споруди #спортивний

