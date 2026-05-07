Інтерфакс-Україна
Спорт
10:02 07.05.2026

Кабмін призначив одноразову винагороду в 150 тис. грн спортсменам, які посіли шості місця на зимовій Олімпіаді

Кабінет міністрів України схвалив постанову "Деякі питання заохочення спортсменів та їх тренерів за результатами XXV зимових Олімпійських ігор", яким передбачив встановлення одноразових винагород спортсменам, повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Постанова передбачає встановлення одноразових винагород спортсменам у розмірі 150 тис. грн кожному, які посіли шості місця, та їх тренерам 50% загальної суми винагород, отриманих усіма спортсменами у виді програми", – йдеться в повідомленні міністерства.

Очікується, що реалізація постанови сприятиме підвищенню мотивації спортсменів і тренерів, зміцненню системи підготовки національних збірних команд, а також подальшому розвитку зимових видів спорту в Україні та підвищенню авторитету держави на міжнародній спортивній арені.

Зазначається, що на зимовій Олімпіаді дев’ять із 46 атлетів посіли шості місця, що є вагомим результатом у змаганнях за участю провідних спортсменів світу.

"Найуспішнішим став виступ національної збірної команди з санного спорту. Українські санкарі здобули 10 ліцензій, що перевищує показник ОІ-2022 та є історичним результатом для незалежної України. Завдяки наявності ліцензій у всіх дисциплінах команда забезпечила участь у змішаній командній естафеті, де українські спортсмени посіли шосте місце – найкращий результат у цій дисципліні в історії України (Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох, Олена Стецків)", – розповіли у Мінспорту.

Крім того, у фристайлі (лижна акробатика) дебютна команда у складі Ангеліни Брикіної, Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського посіла шосте місце.

Як повідомлялося, зимові Олімпійські ігри 2026 року пройшли 6-22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Україну представляли 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

Україна втретє завершила участь на зимовій Олімпіаді без жодної медалі, як це було у 2002 і в 2010 роках.

