Інтерфакс-Україна
Спорт
09:41 04.05.2026

Новим титульним спонсором "Шахтаря" став BETON замість FAVBET

ФК "Шахтар" (Донецьк), який наприкінці квітня оголосив про завершення співпраці з ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" (ТМ FAVBET), яке тривало з липня 2023 року, підписав договір із новим титульним спонсором – українським ліцензованим оператором ТОВ "Сітікод" (ТМ BETON).

"Згідно з умовами контракту, розрахованого на три роки, бренд отримує статус титульного спонсора клубу", – йдеться у релізі клубу.

Співробітництво офіційно розпочалося у неділю 3 травня, коли "Шахтар" в українському "класико" переміг київське "Динамо" 2:1.

Комерційний директор ФК "Шахтар" Дмитро Кириленко зазначив, що у клубі розглядають це спонсорство як стратегічний союз, спрямований на системний розвиток українського футболу загалом.

ТОВ "Сітікод" згідно з даними системи YouControl у 2025 році отримало 2 млрд 182,6 млн грн виручки та 25,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за 2024 рік виручка компанії склала менше 0,1 млн грн, чистий збиток – 45,5 млн грн.

Компанія була зареєстрована у серпні 2023 року. Її 100% власником зазначений Роман Балашов, який також є керівником компанії.

