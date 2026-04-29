19:29 29.04.2026

Український футболіст Мудрик відсторонений до кінця 2028 року через порушення антидопінгових правил – ЗМІ

Український футболіст, лівий вінґер лондонського клубу "Челсі" і збірної України відсторонений Футбольною асоціацією від участі у матчах на чотири роки за звинуваченням в антидопінгових порушеннях, повідомляє британський спортивний журналіст Бен Джейкобс.

"Футбольна асоціація забанила вінґера "Челсі" на чотири роки за антидопінгове порушення – максимальне покарання", – написав Джейкобс в Х у середу.

За його словами, Мудрик вже звернувся з цього приводу до Спортивного арбітражного суду (CAS), подавши документи ще 25 лютого цього року. "CAS підтверджує, що українець зараз оскаржує "накладений період неприпустимості на чотири роки", додаючи, що сторони "наразі обмінюються письмовими поданнями, а слухання ще не заплановано", – додав журналіст.

За даними ЗМІ, чотири роки відраховується від грудня 2024 року, коли Мудрик провалив допінґ-тест – в його пробах був знайдений мельдоній. Сам він тоді заявив, що для нього це стало несподіванкою, оскільки свідомо він ніколи не вживав заборонених речовин.

 

