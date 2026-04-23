Міністр молоді та спорту Італії відвідав Львів і взяв участь у відкритті культурно-спортивного центру "Casa Italia" – посольство

Фото: посольство Італії в Україні

Міністр у справах спорту та молоді Італії Андреа Абоді здійснив офіційний візит до Львова у супроводі посла Італії в Україні Карло Формоза.

"Міністр Абоді зустрівся зі своїм українським візаві, Матвієм Бідним, з яким підписав Спільний план дій на 2026-2027 роки у сферах молоді та спорту", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві Італії.

В ході візиту Абоді заявив, що прибув для того, щоб від імені всього уряду Італії засвідчити повагу та близькість українському народові, який страждає внаслідок невиправданої загарбницької війни, що вже чотири роки несе смерть та руйнування.

"Внесок у нову України має починатися з молоді – сьогодення та майбутнього країни, яка непохитно орієнтована на відбудову. Молодіжна політика, фінансова прозорість у спорті, підготовка фахівців та дослідження, а також відновлення спортивної інфраструктури стануть першими конкретними кроками у реалізації Плану дій", – підкреслив Абоді.

Обидва міністри вшанували пам’ять полеглих за захист України біля Меморіалу Героїв. Крім того, вони відкрили культурно-спортивний центр "Casa Italia" – простір, створений за сприяння Італійської асоціації культури та спорту (AiCS) з метою надання підтримки дітям, які залишилися сиротами в наслідок війни, шляхом залучення до фізичної активності та творчості. На завершення, італійська та українська делегації зустрілися з гравцями клубу з ампфутболу "Покрова АМП", підкресливши важливість ветеранського спорту як фундаментального інструменту фізичної та психосоціальної реабілітації.

"Візит міністра Абоді конкретно підтверджує той факт, що Італія поруч з Україною: це партнерство, що зміцнює нові покоління та наближає Україну до європейських стандартів, де спорт є основою сильної та здорової нації", – підсумував Формоза.