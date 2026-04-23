Колишнє керівництво УАФ обвинувачують у заволодінні 26,5 млн грн – прокуратура

Прокурори Офісу генерального прокурора передали до суду справу щодо колишнього президента та генерального секретаря Української асоціації футболу, їх обвинувачують у привласненні 26,5 млн грн та подальшому виведенні їх за кордон, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, у 2016-2017 рр. обвинувачені разом з іншими особами організували схему під час закупівлі обладнання для будівництва заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків. Внаслідок цих дій Українській асоціації футболу завдано збитків на 26,5 млн грн", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм у четвер.

Крім того, встановлено, що близько 15 млн грн виведено на рахунки підконтрольного підприємства, зареєстрованого за кордоном.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – заволодіння майном в особливо великих розмірах і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали щодо інших учасників схеми виділено в окремі провадження.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.