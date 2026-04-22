Інтерфакс-Україна
11:25 22.04.2026

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ
Сергій Ребров залишає посаду головного тренера національної збірної України з футболу, повідомляє Українська асоціація футболу.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Зазначається, що Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

"Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", – заявив Ребров.

Ребров очолив збірну у 2023 році під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи. Хто стане новим головним тренером збірної України – буде повідомлено пізніше.

