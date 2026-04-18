Інтерфакс-Україна
Спорт
11:40 18.04.2026

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Фото: https://t.me/nocukraine

Збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, повідомила пресслужба Національного Олімпійського комітету (НОК).

"Історичне досягнення: збірна України з тенісу вперше в історії увійшла до топ-3 світового рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг – найбільшого міжнародного командного змагання в жіночому тенісі", – йдеться у повідомленні НОК у Телеграм у суботу.

Зазначається, що це стало можливим завдяки впевненій перемозі над збірною Польщі (4:0) у кваліфікації. Свої перемоги команді принесли Марта Костюк, Еліна Світоліна, Олександра Олійникова та дует сестер Кіченок —Людмила та Надія.

Наразі збірну України випереджають лише представниці Італії та Великої Британії. Попереду на українську команду, капітаном якої є Ілля Марченко, чекає фінальна частина турніру, що пройде у вересні в китайському Шеньчжені.

У НОК нагадали, що у минулому році українські тенісистки вперше потрапили до топ-5 світового рейтингу після історичного виходу до півфіналу турніру.

#теніс #кубок #нок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 12.02.2026
НОК про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять - це вже перемога

НОК про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять - це вже перемога

11:02 12.02.2026
НОК про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять - це вже перемога

НОК про дискваліфікацію Гераскевича на Олімпіаді: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять - це вже перемога

19:30 11.02.2026
МОК запропонував Гераскевичу продемонструвати "шолом пам'яті" до і після заїзду, той має намір у ньому виступати – НОК

МОК запропонував Гераскевичу продемонструвати "шолом пам'яті" до і після заїзду, той має намір у ньому виступати – НОК

14:57 03.02.2026
НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

01:08 06.04.2025
Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

Українська гімнастка здобула "золото" на Кубку світу в Болгарії

02:24 17.08.2024
Марта Костюк програла першій ракетці світу в 1/8 турніру WTA 1000

Марта Костюк програла першій ракетці світу в 1/8 турніру WTA 1000

01:17 14.08.2024
Марта Костюк обіграла першу ракетку Бельгії на старті турніру WTA 1000

Марта Костюк обіграла першу ракетку Бельгії на старті турніру WTA 1000

20:37 01.08.2024
Сестри Кіченок не пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 з тенісу

Сестри Кіченок не пройшли до півфіналу Олімпіади-2024 з тенісу

01:32 01.08.2024
Українська тенісистка Костюк завершила виступ на Олімпіаді в ¼ фіналу

Українська тенісистка Костюк завершила виступ на Олімпіаді в ¼ фіналу

00:28 01.08.2024
Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2024 з тенісу

Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал парного турніру Олімпіади-2024 з тенісу

ВАЖЛИВЕ

Помер колишній головний тренер "Шахтаря", "Динамо" та збірної Румунії Мірча Луческу

Збірна України в четвер зіграє зі Швецією у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2026

Уже 11 країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026

МЗС України закликало до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади 2026

Українські посадовці не поїдуть на Паралімпіаду через допуск росіян та білорусів під національними прапорами

ОСТАННЄ

Бідний: ДЮСШ будуть працювати, проєкт закону про спорт переглянуто

Україна засуджує рішення World Aquatics щодо повернення спортсменів РФ та Білорусі до міжнародних змагань

На жеребкуванні матчу "Металіст 1925" та "Динамо Київ" капітани стукались крашанками

Трирічний Леон Козаченко з Київщини став рекордсменом України як наймолодший борець з греко-римської боротьби

Бідний: Міністерство спорту в уряді має бути

Мінспорту восени планує запустити застосунки "Спортивний букінг", "Цифровий спорт" і ШІ-асистента з антидопінгових питань – Бідний

В Sport Science UA внесено уже понад 3 тис. українських атлетів – Бідний

Бідний: Якби не переконали віддати спортивні виші під Мінспорту, вони б уже стали факультетами

Сьогодні складно говорити про будівництво великих спортивних об'єктів – Бідний

Бідний про постанову щодо його звільнення: Парламент надасть належну оцінку такій ініціативі

