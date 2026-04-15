Бідний: ДЮСШ будуть працювати, проєкт закону про спорт переглянуто

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що з проєкту закону "Про спорт" виключили норму про втрату чинності положень щодо дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ).

"Продовжуємо роботу над новим законом "Про спорт". Це важливий крок для формування сучасних правил в українському спорті, автономії спортивних федерацій і сильнішої основи для розвитку на всіх рівнях, від громад до національних збірних… Одне з найчутливіших питань стосувалося дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У доопрацьованій редакції законопроєкту ми це врахували: норму про втрату чинності положень щодо ДЮСШ виключено. Це означає, що дитячо-юнацькі спортивні школи продовжать працювати", – написав Бідний в мережі Facebook.

За його словами, ще одне важливе рішення стосується шкіл вищої спортивної майстерності, для яких передбачено перехідний період у два роки після введення закону в дію.

"Далі ШВСМ трансформуватимуться в центри олімпійської підготовки за порядком, який затвердить Кабінет міністрів України. Важливо, що така модель вже працює – Львівська та Дніпропетровська обласні ШВСМ вже реформували свою діяльність у центри олімпійської підготовки та отримали відповідний статус", – розповів міністр.

Як повідомлялося, в листопаді 2025 року міністр спорту Матвій Бідний презентував проєкт закону "Про спорт", який, за його словами, покликаний закласти основу реформування спортивної сфери в Україні.