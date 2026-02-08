У Мілані під час протесту проти Олімпіади сталися сутички з поліцією

Сутички між демонстрантами та італійською поліцією сталися в суботу наприкінці масштабної акції протесту поблизу об’єктів Зимових Олімпійських ігор у Мілані, повідомляє Associated Press.

"Інцидент стався після завершення мирної ходи, у якій, за даними поліції, взяли участь близько 10 тис. осіб. Учасники демонстрації виступали проти екологічних наслідків підготовки до Зимових Олімпійських ігор, зокрема через вирубку дерев для будівництва нової бобслейної траси в Кортіні, а також проти залучення співробітників американського підрозділу Homeland Security Investigations до заходів безпеки американської делегації", - йдеться в повідомленні.

Група агресивно налаштованих учасників кидала в бік правоохоронців петарди та димові шашки і намагалася прорвати поліцейські кордони, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

За даними правоохоронців, група протестувальників у масках запустила петарди та димові шашки на мосту над будівельним майданчиком приблизно за 800 метрів від Олімпійського селища, де проживають близько 1 500 спортсменів, і згодом спробувала просунутися в напрямку льодової хокейної арени "Сантаджулія".

Акція відбулася на тлі візиту до Мілана віцепрезидента США Джей Ді Венса, який очолював американську делегацію на церемонії відкриття Ігор.

Під час мирної частини демонстрації учасники несли картонні макети дерев, лунала музика та барабани. На банерах містилися гасла проти Олімпійських ігор, діяльності поліції та компаній викопного палива, які є спонсорами Ігор.