Папа Римський: Спорт важливий для людства, поважайте олімпійське перемир'я

Папа Римський Лев XIV приєднався до закликів Міжнародного олімпійського комітету та Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй до олімпійського перемир’я.

Напередодні церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні на півночі Італії Понтифік опублікував лист "Життя в достатку" про цінність спорту, один з розділів якого названий "Спорт як інструмент миру".

"У світі, спраглому миру нам потрібні інструменти, які можуть покласти край зловживанню владою, демонстрації сили та байдужості до верховенства права. З нагоди майбутніх Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор я щиро закликаю всі народи знову відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є Олімпійське перемир’я, символ і обіцянка примирення у світі", - написав Папа Римський.