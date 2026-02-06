Інтерфакс-Україна
Спорт
16:14 06.02.2026

Папа Римський: Спорт важливий для людства, поважайте олімпійське перемир'я

1 хв читати
Папа Римський: Спорт важливий для людства, поважайте олімпійське перемир'я

Папа Римський Лев XIV приєднався до закликів Міжнародного олімпійського комітету та Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй до олімпійського перемир’я.

Напередодні церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні на півночі Італії Понтифік опублікував лист "Життя в достатку" про цінність спорту, один з розділів якого названий "Спорт як інструмент миру".

"У світі, спраглому миру нам потрібні інструменти, які можуть покласти край зловживанню владою, демонстрації сили та байдужості до верховенства права. З нагоди майбутніх Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор я щиро закликаю всі народи знову відкрити для себе і поважати цей інструмент надії, яким є Олімпійське перемир’я, символ і обіцянка примирення у світі", - написав Папа Римський.

Теги: #олімпійські_ігри #перемиря #папа_римський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 06.02.2026
Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

02:42 03.02.2026
"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

"ОБСЄ готова сприяти моніторингу припинення вогню" - Кассіс

13:17 02.02.2026
Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

00:49 31.01.2026
Генасамблея ООН закликала до олімпійського перемир’я під час Зимових ігор-2026

Генасамблея ООН закликала до олімпійського перемир’я під час Зимових ігор-2026

19:52 30.01.2026
Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

Сьогодні росіяни вдарили авіабомбою по газовій інфраструктурі на Донеччині, — Зеленський

19:47 30.01.2026
Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

09:50 26.01.2026
Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

00:22 24.01.2026
Україні потрібне енергетичне припиненя вогню. Ми наближаємося до гуманітарної катастрофи – гендиректор ДТЕК у Давосі

Україні потрібне енергетичне припиненя вогню. Ми наближаємося до гуманітарної катастрофи – гендиректор ДТЕК у Давосі

00:18 17.01.2026
Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

13:05 09.01.2026
Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

Папа Лев XIV засудив бомбардування цивільної інфраструктури та закликав до негайного припинення вогню в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

ОСТАННЄ

Сибіга та Бідний закликали до збереження всіх обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді в Італії

ПАРЄ вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з РФ та Білорусь від міжнародних змагань до завершення війни - Бідний

Зимова Олімпіада-2026 транслюватиметься на "Суспільне Спорт", "Перший канал" і місцевих каналах "Суспільного"

НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

Бідний: слова президента ФІФА звучать безвідповідально, щоб не казати "інфантильно"

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА