Сибіга та Бідний закликали до збереження всіх обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді в Італії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернулися до всіх міжнародних спортивних інституцій та посадових осіб із спільним закликом дотримуватися принципів та залишити в силі всі відповідні обмеження, застосовані для спортсменів з Росії та Білорусі.

"Росія є найбільшим порушником міжнародних спортивних правил та Олімпійської хартії. Протягом останніх двох десятиліть вона розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир’я та провела безпрецедентну державну кампанію з допінгу. Спорт є невід’ємною частиною російської військової пропаганди, безпосередньо пов’язаною з російською армією. На Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні 28 із 32 медалей Росії виграли російські спортсмени, які також були діючими військовослужбовцями російської армії", - написав Сибіга у соцмережі Х.

За словами міністра, Україна виступає за цілісність і нейтральність міжнародного спорту, вільного від державної пропаганди та зловживань.

"Саме тому Росія та Білорусь повинні бути виключені з міжнародного спорту", - акцентував він.