ПАРЄ вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з РФ та Білорусь від міжнародних змагань до завершення війни - Бідний

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних змагань до завершення війни, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Дуже важливе для нас рішення. Адже, росія та білорусь перетворили спорт на інструмент пропаганди й виправдання війни проти України. Допуск представників держав-агресорів - це пряме підігравання ворожій пропаганді", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він наголосив, що міжнародний спорт має ґрунтуватися на чесності, справедливості та відповідальності.

Як повідомлялося, міністр молоді Матвій Бідний заявив, що українським спортсменам треба бути присутніми на міжнародних змаганнях, навіть за участі там російських і білоруських спортсменів, щоб бути помітними і просувати свій наратив.