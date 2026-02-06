Інтерфакс-Україна
Спорт
13:24 06.02.2026

ПАРЄ вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з РФ та Білорусь від міжнародних змагань до завершення війни - Бідний

1 хв читати
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних змагань до завершення війни, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Дуже важливе для нас рішення. Адже, росія та білорусь перетворили спорт на інструмент пропаганди й виправдання війни проти України. Допуск представників держав-агресорів - це пряме підігравання ворожій пропаганді", - написав Бідний в мережі Facebook.

Він наголосив, що міжнародний спорт має ґрунтуватися на чесності, справедливості та відповідальності.

Як повідомлялося, міністр молоді Матвій Бідний заявив, що українським спортсменам треба бути присутніми на міжнародних змаганнях, навіть за участі там російських і білоруських спортсменів, щоб бути помітними і просувати свій наратив.

 

Теги: #спорт #бідний #відсторонення #парє

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 06.02.2026
Сибіга та Бідний закликали до збереження всіх обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді в Італії

Сибіга та Бідний закликали до збереження всіх обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі на Олімпіаді в Італії

19:29 28.01.2026
ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

17:39 26.01.2026
Мезенцеву обрано віцепрезиденткою ПАРЄ

Мезенцеву обрано віцепрезиденткою ПАРЄ

12:55 26.01.2026
ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

12:45 26.01.2026
Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

10:20 26.01.2026
Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

16:48 17.01.2026
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

10:06 01.01.2026
Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

16:10 05.12.2025
Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

Україна закликала ПАРЄ посилити міжнародні механізми захисту продовольчої безпеки

08:22 12.11.2025
Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

ВАЖЛИВЕ

Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

ОСТАННЄ

Папа Римський: Спорт важливий для людства, поважайте олімпійське перемир'я

Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

Зимова Олімпіада-2026 транслюватиметься на "Суспільне Спорт", "Перший канал" і місцевих каналах "Суспільного"

НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

Бідний: слова президента ФІФА звучать безвідповідально, щоб не казати "інфантильно"

Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА