Зимові Олімпійські ігри розпочинаються в Італії

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор відбудеться ввечері в п'ятницю на півночі Італії.

Згідно з планом, церемонія розпочнеться в Мілані о 20:00 за місцевим часом (21:00 кч). На сцені виступлять, зокрема, італійський співак Андреа Бочеллі, володарка п'яти премій "Греммі" Мерая Кері, володарка "Золотого глобуса" в номінації "краща пісня" Лаура Паузіні, італійський репер Ghali і китайський піаніст-віртуоз Лан Лан. Також візьмуть участь італійські актори П'єрфранческо Фавіно, Сабріна Імпаччаторе і Матильда Де Анджеліс. Темою церемонії відкриття стане "гармонія". Вартість вхідного квитка починається від 260 євро і доходить до 2 тис. євро.

Церемонію відкриття відвідають представники влади низки країн. Зокрема, у четвер віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув зі своєю дружиною Ушею та їхніми дітьми до Італії, де відвідав матч жіночої хокейної команди США проти Чехії. Крім них, церемонію відкриття відвідають держсекретар США Марко Рубіо і посол США в Італії Тілман Фертітта.

Також на церемонії будуть присутні президент Італії Серджо Маттарелла і президент МОК Кірсті Ковентрі.

Олімпіада триватиме до 22 лютого, в ній візьмуть участь понад 2,9 тис. спортсменів з 92 національних збірних, а також спортсмени в нейтральному статусі.

Найбільшу кількість спортсменів представлять збірні США, Канади та Італії.

Крім Мілана і Кортіни-д'Ампеццо, головних міст Олімпіади, змагання пройдуть ще на 11 майданчиках на півночі країни.

На Олімпіаді розіграють 116 комплектів нагород.

Вперше в історії в зимовій Олімпіаді візьмуть участь спортсмени з Беніну, Республіки Гвінея-Бісау та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Цього року в олімпійську програму вперше включили скі-альпінізм у дисциплінах: спринт (чоловіки), спринт (жінки) і змішана естафета. Також дебютують скелетон (змішана команда), санний спорт у дисципліні двійки (жінки), фрістайл у дисциплінах парний могул (чоловіки) і парний могул (жінки), великий трамплін у дисципліні індивідуальна першість (жінки).

Талісманами Олімпійських і Паралімпійських ігор стали горностаї Тіна і Міло.

На Олімпіаді очікується близько 2 млн уболівальників. Вартість квитків на змагання починається від $30 і доходить до $1,4 тис.

Олімпійські села розташовані в Мілані, Кортіна-д'Ампеццо, Лівіньо, Борміо, Предаццо і Разун-Антерсельва. Більшість збірних буде проживати там, Норвегія, однак, вважала за краще розмістити своїх спортсменів у готелі.

Італія вже тричі приймала Олімпіаду: зимові ігри 1956 р., літні ігри 1960 р. і зимові ігри 2006 р.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-у позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.