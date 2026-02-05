Зимова Олімпіада-2026 транслюватиметься на "Суспільне Спорт", "Перший канал" і місцевих каналах "Суспільного"

Фото: Суспільне мовлення

Зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) транслюватимуться на платформах Суспільного мовника "Суспільне Спорт", "Перший канал" і місцевих каналах "Суспільного".

"Цього тижня стартує довгоочікувана зимова подія чотириріччя — XXV Зимові Олімпійські ігри – 2026, які офіційно розпочнуться церемонією відкриття у п’ятницю, 6 лютого. Ексклюзивну трансляцію події забезпечать платформи Суспільного: "Перший канал" Суспільного, платформи "Суспільне Спорт", а також місцеві канали Суспільного", - йдеться в повідомленні мовника.

Зазначається, що на цих платформах "Суспільне" щодня супроводжуватиме змагання повним студійним циклом — від ранкових анонсів до підсумків змагального дня.

Зокрема, "Олімпійська студія" надасть глядачам оперативні новини, прямі включення від кореспондентів з п’яти кластерів Італії, де відбуватимуться старти, результати змагань, а також експертні коментарі та головні моменти змагального дня.

"Суспільне Спорт — офіційний транслятор Зимових Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор в Україні, що забезпечуватиме глядачам прямі ефіри змагань, зокрема у пріоритеті виступи українських спортсменів, оперативні новини, ексклюзивні коментарі учасників змагань та аналітика з місця подій", - йдеться в повідомленні.

Так, змагальний день Олімпіади-2026 на "Суспільному" розпочинатиметься з ранкової "Олімпійської студії", яка виходитиме за 30 хвилин до старту змагань, у будні вона триватиме 30 хвилин, у вихідні — довше. Орієнтовний час початку — 10:30, однак залежно від розкладу студія може стартувати й раніше — о 10:00 або 9:30.

Також упродовж дня естафету підхоплюватиме денна "Олімпійська студія" на "Суспільне Спорт" та місцевих каналах "Суспільного". Час її виходу та хронометраж залишатимуться гнучкими — студія стартуватиме не раніше 16:30 і триватиме залежно від перебігу змагань.

"Якщо паралельно в Італії відбувається кілька змагань — ця студія зроблена для того, аби ніхто не пропустив нічого головного — ми переходимо з події на подію", — йдеться в повідомленні.

Крім того, діятиме вечірня "Олімпійська студія" на "Першому каналі" Суспільного мовника, платформах "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного". Зокрема, на "Першому каналі" вона виходитиме о 21:40, окрім четвергів 12 та 19 лютого — тоді о 23:00. На платформах "Суспільне Спорт" студія стартуватиме після завершення змагань, зазвичай опівночі.

Окрім студійних ефірів, на ютуб-каналі "Суспільне Спорт" щоранку виходитиме відеодайджест "Олімпіада за 500 секунд".

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-у позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.