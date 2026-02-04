Інтерфакс-Україна
Спорт
11:57 04.02.2026

ЦСК ЗСУ: 19 спортсменів Збройних сил представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026 в Італії

2 хв читати
ЦСК ЗСУ: 19 спортсменів Збройних сил представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026 в Італії
Фото: https://www.facebook.com/olympicua

19 із 46 атлетів, які представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія), є спортсменами Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє Центральний спортивний клуб ЗСУ.

"Спортсмени ЗСУ здобули 19 ліцензій на участь у ХХV зимових Олімпійських іграх, які відбудуться 6–22 лютого 2026 року в Італії — у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, а також на спортивних аренах Вальтелліни та Валь-ді-Ф’ємме", - йдеться в повідомленні Клубу.

Зазначається, що Україну на Олімпіаді представлятимуть спортсмени з Навчально-спортивної бази літніх видів спорту(Львів), Навчально-спортивної бази зимових видів спорту "Тисовець" та ЦСК ЗС України.

Зокрема, вони змагатимуться у шести видах спорту: біатлон — Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Юлія Джима; санний спорт — Антон Дукач, Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський, Богдан Бабура, Олена Смага, Олена Стецків, Олександра Мох; шорт-трек — Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко; фристайл — Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов, Ангеліна Брикіна; скелетон — Владислав Гераскевич; сноубординг — Аннамарі Данча.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-у позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.

Теги: #зсу #цск #зимові_олімпійські_ігри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:52 01.02.2026
У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

19:07 01.02.2026
Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

15:02 28.01.2026
Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

Село Кутьківка Харківської області під повним контролем Сил оборони України - 16 АК

08:26 18.01.2026
Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 18 січня знищили або подавили 167 з 201 засобу повітряного нападу росіян

14:56 13.01.2026
Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

14:31 13.01.2026
Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

11:45 13.01.2026
Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

Сирський обговорив із командувачем Сухопутного командування ОЗС НАТО потреби для зміцнення ППО

11:11 09.01.2026
ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

14:44 06.01.2026
Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

11:22 02.01.2026
Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

Сирський: у 2025 році стан інженерного обладнання оборонних рубежів і "антидронового" захисту покращився

ВАЖЛИВЕ

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

ОСТАННЄ

НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

Бідний: слова президента ФІФА звучать безвідповідально, щоб не казати "інфантильно"

Українські спортсмени починають прибувати до олімпійських селищ Італії - НОК

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Затверджено склад делегації збірної команди України для участі в зимовій Олімпіаді-2026 в Італії - НОК

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

Мінспорту активно тримає контакт з молодими спортсменами за кордоном, але це не завжди просто - Бідний

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Бідний: Зміна так званого спортивного громадянства - це одиниці серед представників спорту вищих досягнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА