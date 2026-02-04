ЦСК ЗСУ: 19 спортсменів Збройних сил представлятимуть Україну на Олімпіаді-2026 в Італії

Фото: https://www.facebook.com/olympicua

19 із 46 атлетів, які представлятимуть Україну на зимових Олімпійських іграх в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія), є спортсменами Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє Центральний спортивний клуб ЗСУ.

"Спортсмени ЗСУ здобули 19 ліцензій на участь у ХХV зимових Олімпійських іграх, які відбудуться 6–22 лютого 2026 року в Італії — у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо, а також на спортивних аренах Вальтелліни та Валь-ді-Ф’ємме", - йдеться в повідомленні Клубу.

Зазначається, що Україну на Олімпіаді представлятимуть спортсмени з Навчально-спортивної бази літніх видів спорту(Львів), Навчально-спортивної бази зимових видів спорту "Тисовець" та ЦСК ЗС України.

Зокрема, вони змагатимуться у шести видах спорту: біатлон — Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Юлія Джима; санний спорт — Антон Дукач, Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський, Богдан Бабура, Олена Смага, Олена Стецків, Олександра Мох; шорт-трек — Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко; фристайл — Олександр Окіпнюк, Максим Кузнецов, Ангеліна Брикіна; скелетон — Владислав Гераскевич; сноубординг — Аннамарі Данча.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-у позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.