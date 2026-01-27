Інтерфакс-Україна
20:06 27.01.2026

Урочисті проводи збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в Італії відбулися в НОК

В Національному олімпійському комітеті України (НОК) відбулися урочисті проводи національної збірної команди України на XXV зимові Олімпійські ігри, які пройдуть 6-22 лютого в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на заході відбулася прем’єра офіційного промо-відео національної збірної команди України; пройшов телеміст із майбутніми учасниками Ігор; транслювалися відеопобажання збірній від лідерів думок, артистів та чемпіонів літніх Олімпійських ігор; презентовано офіційний довідника Олімпійської команди України.

Крім того, пройшла церемонія погашення поштового блоку "Дух і сила України. Milano Cortina 2026", випущений АТ "Укрпошта" напередодні Ігор, який складається з чотирьох марок, присвячених фігурному катанню, санному спорту, фристайлу та біатлону (автор зображень — художник Володимир Таран). Також випущено конверти "Перший день", колекційні картки та презентаційні папки. Кожен український олімпієць отримає поштовий блок як символ підтримки напередодні старту Олімпійських ігор.

"Ви все, що могли, зробили… Шановні атлети, я звертаюся до вас. Дякуючи всьому, що можливо було зробити, ви будете на Олімпіаді. Наш прапор буде на Олімпіаді. Це вже є перемога. Особливо під час війни, особливо коли кожного дня по всій Україні нема тепла, нема всього, що можливо для нормального життя. Ви будете представляти нашу державу", - сказав президент НОК України Вадим Гутцайт.

В свою чергу, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний побажав атлетам успіху.

"Наша справа – робити так, щоб в наших атлетів, наших тренерів були найкращі умови для тренування. А зараз час настав для наших атлетів показати все те, на що вони здатні, до чого вони підготувалися, як вони змогли пройти цей етап підготовки" - сказав він.

На цих Іграх Україну представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлоні, лижних гонках, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, фігурному катанні, стрибках на лижах з трампліна, сноубордингу, фристайлі, санному спорті, скелетоні та шорт-треку.

На сьогодні більшість членів національної збірної команди нині перебувають на заключних тренувальних зборах за кордоном на льодових аренах, трасах і спортивних базах Європи.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.

