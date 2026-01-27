Бідний про Олімпіаду-2026: Крім підготовки нам треба трохи вдачі і фарту

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що українські атлети при підготовці до зимових Олімпійських ігр 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відчували на собі всі ускладнення, пов'язані з війною.

"Наша справа – робити так, щоб в наших атлетів, наших тренерів були найкращі умови для тренування. А зараз час настав для наших атлетів показати все те, на що вони здатні, до чого вони підготувалися, як вони змогли пройти цей етап підготовки", - сказав Бідний під час урочистих проводів збірної команди України на зимову Олімпіаду-2026 в в Києві у вівторок.

Він наголосив, що українські атлети відчували на собі всі ускладнення, пов'язані з геноцидальною війною, яку ворог розв'язав проти України.

"Але я думаю, що з іншого боку кожен атлет сьогодні відчуває ту гордість за країну, яка собою є символом стійкості і волі до перемоги. Ми сьогодні маємо дякувати нашим силам оборони, нашим героїчним воїнам, завдяки яким сьогодні ми маємо можливість відряджати нашу збірну", - наголосив міністр.

Бідний побажав всім олімпійцям успіху.

"Зрозуміло, що крім підготовки нам треба трохи вдачі, трохи фарту. Хай завжди нам в нашу сторону дме вітер перемоги", - заявив міністр.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт щаявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час, він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна векстраполювати це на сьогоднішні умови.