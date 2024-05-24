У Львові затвердили вартість транспортної роботи для комунального електротранспорту

Львівський міськвиконком затвердив рішення про вартість транспортної роботи для міського електротранспорту на засіданні в п'ятницю, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Згідно з рішенням, тариф установлено в розмірі 101 грн за тролейбусокілометр і 119 грн за вагонокілометр. Оплачувати "Львівелектротрансу" за виконану транспортну роботу почнуть із 1 червня поточного року.

"Для підприємства буде розрахована загальна вартість виконаної транспортної роботи: кількість кілометрів, яку проїхав електротранспорт, множать на відповідну вартість за 1 км роботи. Із цієї суми відніматимуть виручку "Львівелектротрансу" від наданих послуг і компенсацію за пільгові перевезення", - сказав директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури міськради Олег Забарило.

За його словами, починаючи з червня 2024 року влада міста доплачуватиме різницю між вартістю виконаної транспортної роботи і загальними надходженнями підприємства від надання послуг, зокрема й пільговим категоріям пасажирів, щоб підприємство могло функціонувати і розвиватися.

Також Забарило зазначив, що щодо оплати транспортної роботи автомобільним перевізникам в Україні поки що відсутня законодавча база - відповідні законопроєкти тільки розробляють.

Раніше Львівська міськрада виділила з бюджету 136 млн грн для оплати транспортної роботи КП "Львівелектротранс".