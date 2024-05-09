Регіони

10:56 09.05.2024

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, заплановано підписання більш ніж 10 угод - О.Кулеба

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У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів у Києві візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн, заплановано підписання більш ніж 10 угод - О.Кулеба

У 2-му Міжнародному саміті міст і регіонів, який пройде в Києві 9 травня, візьмуть участь понад 100 делегатів із 16 країн Європи, а також США; заплановано підписання більш як 10 угод, зокрема у сферах медицини, реабілітації та відновлення інфраструктури, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

«2-ий Міжнародний саміт міст і регіонів проводиться в рамках Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України... 16 країн Європи, представники США, понад 100 іноземних делегатів будуть присутніми завтра і понад 150 представників наших територіальних громад і регіонів», - розповів Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, саміт проводиться з метою інтеграції проєктів і потреб українських громад з європейськими громадами та їхніми можливостями. «Це спілкування та обмін досвідом», - сказав він, зазначивши, що в рамках заходу планується підписання понад 10 угод.

«Ми сьогодні бачимо вже 12 (угод - ІФ-У). Можливо, завтра цифра зміниться, тому що є кілька країн, які приїхали саме з бажанням подивитися на власні очі, що тут відбувається. Тому сьогоднішній і завтрашній день дадуть їм більше конкретики, і ми зможемо підписати більше угод", - сказав заступник глави Офісу президента.

Як зазначив Кулеба, для України пріоритетне значення має реабілітація та реалізація проєктів у цій сфері.

«Тому завтра відбудеться підписання 4 угод у сфері реабілітації та медицини. Також будуть проєкти, які мають стосунок до відновлення наших громад. Також буде декларація, яка засвідчить підтримку в усіх аспектах з боку всіх учасників саміту", - резюмував він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA

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