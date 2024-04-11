Регіони

13:59 11.04.2024

"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

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"Укрнафта" виділила 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області

ПАТ "Укрнафта" виділило 20 млн грн і 50 тис. літрів пального для підтримки Харкова та області, а також знизило ціни на автозаправних комплексах у регіоні.
"За часів, коли регіон потерпає від постійних обстрілів російських терористів, ми маємо збиратися і робити все, щоб допомогти людям", - цитується в прес-релізі директор "Укрнафти" Сергій Корецький у середу.
Компанія виділяє 20 млн грн на потреби Сил оборони, які захищають Харківську область.
Підприємство також надає 50 тис. літрів пального для роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і комунальних підприємствах. Далі за потреби ці обсяги будуть збільшуватися.
"Разом із цим пальне на автозаправних комплексах регіону стане доступнішим жителям Харкова та області: ціна на бензин А-95 і дизель зменшена на 3 грн на літр від стели", - зазначили в "Укрнафті".
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

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