У суботу, 28 листопада, у південно-західній частині України вночі помірний, на Прикарпатті місцями значний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, вдень в Карпатах невеликий сніг; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

У більшості західних і центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті вночі та вдень 0-5° тепла. На півдні Одещини та в Криму дощі; температура впродовж доби 1-6° тепла.

У Києві в суботу без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 28 листопада найвища температура вдень була +14,0 в 1949р., найнижча вночі -16,5 в 1890р.

У неділю, 29 листопада, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на узбережжі морів місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-6° морозу, на Закарпатті 1-3° тепла; в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 29 листопада без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.