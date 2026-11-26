У п'ятницю, 27 листопада, в Україні, крім північної та північно-східної частин, сніг, мокрий сніг, на Закарпатті та півдні країни з дощем, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях значний сніг (приріст снігового покриву 8-20 см), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; на Закарпатті та півдні країни впродовж доби 2-8° тепла.

У Києві 27 листопада без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 27 листопада найвища температура вдень була 14,4 тепла в 1898 р., найнижча вночі 21,9 морозу в 1890 р..

У суботу, 28 листопада, в Україні без опадів, лише у південно-західній частині країни вночі помірний, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях ізначний сніг, мокрий сніг (приріст снігового покриву 8-20 см), на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті та крайньому півдні країни впродовж доби від 2° морозу до 4° тепла.

У Києві 28 листопада без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.