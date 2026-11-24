У середу, 25 листопада, в Україні, крім півдня, місцями невеликий сніг; на дорогах подекуди ожеледиця, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вдень у південній частині 1-6° тепла); в Карпатах впродовж доби 4-9° морозу.

У Києві 25 листопада місцями невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі та вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 листопада найвища температура вдень була 13,9 тепла в 1938 р., найнижча вночі 18,4морозу в 1890 р..

У четвер, 26 листопада, в Україні без істотних опадів, лише у південно-західній частині країни вдень сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем. Вітер переважно північно-західний, у південно-західній частині країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-8° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни 3-8° тепла.

У Києві 26 листопада без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.