Укргідрометцентр попередив про сильні дощі, місцями зі снігом у понеділок, 23 листопада у низці областей, зокрема у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях – значний дощ та мокрий сніг зі сніговим покровом до 8 см, у східних областях – пориви вітру до 20 м/с.

"Вдень 23 листопада в Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях значний дощ, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях значний дощ та мокрий сніг (утворення снігового покриву 1-8 см)", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Повідомляється також, що у понеділок, 23 листопада у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – йдеться у повідомленні синоптиків.