У ніч проти понеділка, 23 листопада, у північних та Вінницькій областях невеликий, в Карпатах помірний сніг, у більшості південних та Кіровоградській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вдень, як прогнозують синоптики, у більшості південних та центральних областей значний дощ, в центральних областях дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, у східних областях помірний дощ; на решті території місцями невеликий сніг.

В Черкаській, Кіровоградській областях утворення, в Карпатах приріст снігового покриву висотою 2-8 см; на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с; вдень у південних, центральних (крім Вінницької) та східних областях пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Карпатах впродовж доби 1-6° морозу.

У Києві невеликий сніг та мокрий сніг (вдень місцями). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 23 листопада найвища температура вдень була +15,3 в 1923р., найнижча вночі -18,3 в 1927р.

У вівторок, 24 листопада, у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг; вночі у східних, більшості південних та центральних областей помірні, місцями значні дощі, в Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Сумській областях мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів, лише на Харківщині вдень мокрий сніг. В західних, північних, більшості центральних та Харківській областях місцями приріст снігового покриву висотою 1-10 см.

В Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на південному заході та півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 4° морозу до 2° тепла, на південному сході, вдень і на півдні країни 2-8° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.

У Києві у вівторок, 24 листопада, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.