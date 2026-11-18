В четвер, 19 листопада, вночі по всій Україні, вдень на Лівобережжі та Закарпатті очікуються помірні, у східних областях місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°. На півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

В Карпатах вночі дощ та мокрий сніг, вдень невеликий дощ, температура вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві в ніч на четвер дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 листопада в Києві була зафіксована в 1926 році і склала 14,4° тепла, найнижча вночі – 17,6° нижче нуля в 1902 році.

В п'ятницю, 20 листопада, в Україні очікуються помірні, місцями значні дощі. Вдень у західних областях невеликі дощі. Лише на сході та північному сході країни вночі без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-22 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°. На півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

В Києві вранці та вдень помірний дощ, вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла, вдень 7-9°.