Новий транзитний центр для евакуйованих осіб з громад Херсонської області відкрили в Миколаєві, повідомила пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України (Мінрегіон).

"Багато людей не готові їхати одразу далеко від дому. Розуміючи це, ми зосередили зусилля на створенні транзитного центру саме в Миколаєві, пообіцявши оперативно відкрити його в листопаді. Сьогодні цей центр запрацював. Він розрахований на одночасне перебування 50 людей, які отримають тут необхідну допомогу, зокрема і в пошуку житла", – зазначив очільник відомства Віталій Безгін, слова якого наведено в повідомленні.

У центрі є кімнати для проживання, душові, речі першої необхідності, забезпечується гаряче харчування, надається фахова підтримка психологів, медиків, юристів, соціальних працівників. Фахівці центру можуть допомогти з відновленням документів, оформленням державних та міжнародних виплат, психологічною підтримкою, а також знайти варіанти для подальшого тимчасового або тривалого проживання в безпечніших областях.

Центр облаштований на базі одного з комунальних закладів. До організації роботи, ремонту приміщень і забезпечення всім необхідним долучилися Представництво УВКБ ООН в Україні, Представництво ЮНІСЕФ в Україні, ГО "Десяте квітня", Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні, Чеська гуманітарна організація "Людина в біді", World Central Kitchen (WCK), БФ "Право на захист", БФ "Схід SOS", ГО "Проліска", БФ "Рокада", БФ "Карітас Миколаїв" УГКЦ, БФ "Щедрик", БФ "СОС Дитячі містечка", БФ "Вітри змін" та БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".

Як повідомлялося, станом на серпень 2026 року в Україні функціонувало 15 транзитних центрів для евакуйованих осіб.