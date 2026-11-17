Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі очікуються в середу, 18 листопада, в Карпатах з мокрим снігом, у більшості південних областей вночі без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень у східних, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – йдеться в повідомленні.

Через дощі і сильний вітер у відповідних областях оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Температура вночі 2-8° тепла; вдень 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.

В Києві 18 листопада дощі. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 18 листопада була 15,5° в 2002 р., найнижча 17,1° морозу в 1902 р.

В четвер, 19 листопада, вночі по всій Україні, а вдень на Лівобережжі помірні, у східних областях місцями значні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, на півдні та сході країни 10-12°; вдень 8-13° на крайньому півдні країни до 17°.

В Києві 19 листопада вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.