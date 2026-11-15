Тиждень в Україні почнеться з похолодання та заморозків, але у вівторок знов потеплішає та пройдуть дощі

Погода без опадів очікується майже по всій Україні в понеділок, 16 листопада, крім Закарпатської та Івано-Франківської областей, де пройде невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в цей день очікується південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході та північному сході країни до 6° морозу, в Одеській та Закарпатській областях 2-7° тепла; вдень 3-8°, на крайньому півдні країни до 11° тепла.

В Києві без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень, починаючи з 1881 року, 16 листопада в Києві найвища температура була зафіксована на позначці 18° тепла вдень у 2002р., а найнижча вночі – на позначці 13,4° морозу в 1896р.

У вівторок, 17 листопада, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, місцями також і в Київській та Чернігівській областях, а вдень по всій в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощі, в Карпатах, вдень і на північному сході країни – з мокрим снігом. Вночі та вранці на Закарпатті та в Карпатах місцями туман.

Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на Одещині до 9°, на сході країни 1-6° морозу; вдень 5-10° тепла, у південній частині та Вінниччині до 13°, на сході та північному сході країни 1-6° тепла.

В Києві вночі місцми невеликиі, вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.