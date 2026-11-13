Ліцей та дитсадок на Київщині отримали два комплекти сонячних модульних систем

Київська обласна військова адміністрація передала два комплекти сучасних сонячних модульних систем для ліцею та дитячого садка Богуславській та Феодосіївській громадам на Обухівщині, повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Для діток це можливість навчатися у теплі та зі світлом. Момент в тому, що комфорт освітнього процесу – це багато в чому й комфорт для всієї громади", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він подякував німецьким партнерам – регіону Ганновер, президентці Єві Бендер, Штеффену Краху та товариству GIZ.

"Наші партнери демонструють високий рівень професійності та підтримки Київщини", – наголосив очільник ОВА.

Він наголосив, що ОВА супроводжує інвестиції не лише в автономність, але й в сучасні, сталі, відновлювані технології.

"Вони вже показують результат і є прикладом для інших громад Київщини. Модульні сонячні системи дають реальну стійкість", – резюмував Ткаченко.