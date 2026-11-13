Вихідні в Україні пройдуть майже без дощів, в неділю незначне потепління

Помірні дощі очікуються майже по всій Україні в ніч на суботу, 14 листопада, крім західних областей, повідомляє Укргідрометцентр.

Натомість вдень у суботу майже по всій країні без опадів, лише на крайньому півдні та південному сході країни очікуються невеликі дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень в західних та північних областях 0-6° тепла, на Закарпатті та в Карпатах вночі 2-7° морозу. На решті території країни 3-8° тепла, на сході та південному сході 7-12°.

У Києві в суботу вночі дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 14 листопада найвища температура була 21,7° тепла в 2010р., найнижча 14,1° морозу в 1908р.

В неділю, 15 листопада, по всій Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Лівобережжі місцями 1-3° тепла, в Карпатах 2-7° морозу. Вдень по всій країні 3-8° тепла.

У Києві в неділю температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.