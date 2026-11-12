В Україні очікуються дощі, на заході – мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер

Упродовж 13-14 листопада в Україні прогнозують дощі, які на заході країни супроводжуватимуться переходом у мокрий сніг, ожеледицею та сильними поривами вітру, тоді як у південних і східних областях у ніч на суботу очікуються помірні опади, повідомляє Укргідрометцентр у четвер.

За прогнозом синоптиків, у п'ятницю, 13 листопада, в Україні очікуються невеликі дощі, у західних областях – помірні, на Прикарпатті – значні, а в Карпатах і на Закарпатті – сильні опади з переходом удень у сніг. Також прогнозуються ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

У південних і більшості центральних областей уночі та вранці прогнозують туман. Південно-східний вітер становитиме 7-12 м/с, на Прикарпатті та Закарпатті його пориви сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с, удень у Карпатах можливі хуртовини. Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, на півдні – 7-12°, удень – 9-14°, у південних і більшості центральних областей – 15-20°, на крайньому заході – 3-8° тепла, у Карпатах – до 0-3° морозу.

У Києві 13 листопада очікується невеликий дощ. Температура вночі становитиме 3-5° тепла, вдень – 11-13°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У суботу, 14 листопада, вночі в Україні, крім західних областей, очікуються помірні дощі, вдень переважно без опадів. Невеликі дощі можливі лише на півдні та сході країни.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині – південно-західний, 7-12 м/с, уночі на сході та південному сході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура протягом доби в західних і північних областях становитиме 0-6° тепла, на решті території – 3-8°, на сході та південному сході – 7-12°. Уночі на Закарпатті та в Карпатах очікується 2-7° морозу.

У Києві 14 листопада вночі прогнозують дощ, удень опадів не очікується. Температура вночі та вдень становитиме 3-5° тепла, вітер північно-західний, 7-12 м/с.