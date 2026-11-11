Прохолодна дощовита погода без нічних заморозків буде в Україні найближчими днями, місцями туман

Помірні дощі очікуються в ніч на четвер, 12 листопада, на заході та сході України, вдень по всій країні, а на південному сході значні дощі, повідомляє Укргідрлометцентр.

В Карпатах очікується мокрий сніг. В Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вночі у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні країни 8-13°.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень близько 5°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року в Києві найвища температура 12 листопада була 16° тепла в 2010р., найнижча 14,2° морозу в 1897р.

В ніч на п'ятницю, 13 листопада, на заході, півдні та сході України очікуються помірні, місцями значні дощі, вдень по всій Україні помірні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощ та мокрий сніг. У центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень по всій Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, на півдні країни 10-13°, вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°; на заході країни вночі та вдень 3-8° тепла.

В Києві вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.