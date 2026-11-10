Дощі, подекуди з мокрим снігом прогнозуються в Україні у ніч проти середи

Вночі 11 листопада в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, у західних та східних областях вночі місцями 1-3° морозу, у південній частині країни вдень 8-13° тепла.

У Києві у середу, 11 листопада, вночі та вранці помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 листопада найвища температура вдень була 18,5 в 2010 р., найнижча вночі -13,9 в 1897, 1993 р.

У четвер, 12 листопада, вночі на сході країни помірний дощ, на Закарпатті та Прикарпатті невеликий мокрий сніг, вдень в Україні, крім північного заходу та північного сходу, помірні, у південній частині місцями значні дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; на крайньому півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 12 листопада вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.