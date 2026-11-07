Найближчими днями в Україні переважатиме суха погода, місцями можливий туман – Укргідрометцентр

Упродовж 8-9 листопада на території України опадів не прогнозують, уночі та вранці в окремих регіонах можливий туман, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру в суботу.

За прогнозом синоптиків, у неділю, 8 листопада, у західних областях уночі та вранці місцями очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень – 1-6° тепла, на Закарпатті – до 10°.

У Києві 8 листопада опадів також не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі – близько 0°, вдень – 4-6° тепла.

У понеділок, 9 листопада, суха погода збережеться. У північно-східних областях уночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях – 1-6° морозу, вдень – 3-8° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни – до 10°.

У Києві 9 листопада опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 1-3° тепла, вдень – 6-8° тепла, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

"За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 листопада найвища температура вдень була 19,6° в 1927 р., найнижча вночі -13,9° в 1888 р.", – наголосили в повідомленні відомства.